Со здания музейного центра Рязанского кремля осыпается плитка. Фото: Рязанский формат.

Здание музейного центра Рязанского кремля начало разваливаться. С еще недостроенного сооружения уже начинает осыпаться плитка.

«Здание краеведческого музея еще не сдали, а фасадная плитка облетает как осенний лист…» - говорится в сообщении группы «Рязанский формат».

Первоначально чиновники планировали сдать важнейший объект в марте 2018 года. Потом срок перенесли на октябрь 2020 года, потом на конец ноября 2021…

Все это время в строительство не уставали вливать огромные суммы денег, сначала называлась сумма в 1,2 млрд рублей, потом, чтобы завершить строительство, понадобилось еще 290 млн… Счетной палате РФ пришлось включить музей Рязанского кремля в список объектов, стоимость строительства которых по сравнению со сметой увеличилась наполовину.

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