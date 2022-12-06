Валерия Емеца представили коллективу Рязанского политеха в качестве директора.

6 декабря коллективу Рязанского филиала Московского политеха представили нового директора. Им, напомним, стал бывший министр труда и соцзащиты Рязанской области Валерий Емец.

С новым руководителем работников знакомила проректор по учебной работе Московского политеха Гюзель Шарипзянова. Она отметила солидный стаж работы назначенца в системе высшего образования и знание экс-министром местного рынка труда.

Емец отметил высокий процент трудоустройства выпускников вуза и обмолвился о планах настроить «системную работу с региональными участниками рынка труда от этапа ранней профориентации до оценки эффективности работы выпускника».

Прежний директор Рязанского политеха Игорь Мурог, который тоже присутствовал на встрече, назначен и.о. ректора Рязанского госуниверситета.

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