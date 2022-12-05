Рязанский политех возглавил экс-министр труда Емец

Рязанский политех возглавил экс-министр труда Валерий Емец Фото: Из материалов пресс-службы

Директором Рязанского филиала Московского Политеха стал экс-министр труда и соцзащиты населения области Валерий Емец. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Назначение сделал ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский.

- Валерий Сергеевич имеет солидный стаж работы в сфере высшего образования, также он хорошо разбирается в положении дел на рынке труда Рязанской области благодаря опыту работы в правительстве региона, - отметил он.

Валерий Емец имеет научную степень доктора политических наук, профессора. Как отмечают в пресс-службе, новый руководитель вуза - опытный управленец в сфере образования. Он начинал карьеру с преподавателя философии и экономики в Московском военном институте Федеральной пограничной службы РФ, и поднялся по служебной лестнице до проректора Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. С сентября 2017 года Валерий Емец возглавил региональное министерство труда и социальной защиты населения региона. С февраля этого года он исполнял обязанности заместителя председателя правительства Рязанской области.

Нового директора представят коллективу вуза во вторник, 6 декабря.

Напомним, прежний директор политеха Игорь Мурог руководил филиалом с 2015 года, и на минувшей неделе возглавил РГУ. Ранее сообщалось, что врио ректора филиала стал кандидат физико-математических наук Ринат Идрисов.