Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 ноября 2022 10:02

Игорь Мурог с 30 ноября станет и.о. ректора РГУ им. Есенина

Управленец оставит кресло руководителя политеха
Источник:kp.ru
Игорь Мурог с 30 ноября станет и.о. ректора РГУ им. Есенина.

Игорь Мурог с 30 ноября станет и.о. ректора РГУ им. Есенина.

30 ноября исполнять обязанности ректора Рязанского государственного университета им. Есенина будет Игорь Мурог. Назначение анонсировал губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Предстоит большая работа. Один из ведущих университетов региона должен подтвердить свой статус и взять курс на новое развитие», - коротко написал Малков.

На официальном сайте вуза к настоящему времени никакой информации о смене ректора нет, несмотря на то, что 29 ноября – последний день работы Олега Сулицы в качестве и.о. ректора. Продолжит ли специалист работу в университете, не сообщается.

Игорь Мурог с 2015 года возглавлял Рязанский институт (филиал) Московского государственного политехнического университета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!