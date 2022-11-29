Игорь Мурог с 30 ноября станет и.о. ректора РГУ им. Есенина.

30 ноября исполнять обязанности ректора Рязанского государственного университета им. Есенина будет Игорь Мурог. Назначение анонсировал губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Предстоит большая работа. Один из ведущих университетов региона должен подтвердить свой статус и взять курс на новое развитие», - коротко написал Малков.

На официальном сайте вуза к настоящему времени никакой информации о смене ректора нет, несмотря на то, что 29 ноября – последний день работы Олега Сулицы в качестве и.о. ректора. Продолжит ли специалист работу в университете, не сообщается.

Игорь Мурог с 2015 года возглавлял Рязанский институт (филиал) Московского государственного политехнического университета.

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