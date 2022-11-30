Игоря Мурога представили Ученому совету РГУ имени Есенина в качестве и.о. ректора

И.о. ректора РГУ Игоря Мурога представили Ученому совету вуза. Фото: правительство Рязанской области.

В среду, 30 ноября, губернатор Павел Малков представил Ученому совету РГУ имени Есенина исполняющего обязанности ректора Игоря Мурога. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Глава региона отметил большой опыт работы Мурога в управлении вузами и подчеркнул, что именно благодаря ему Рязанский политехнический институт, который он возглавлял с 2015 года, достиг больших успехов. Малков также добавил, что РГУ – стратегически важный университет для Рязанской области и выразил надежду, что он сохранит свои традиции и одновременно будет развиваться дальше. В ответном слове и.о. ректора назвал новую должность большой ответственностью и настроил коллег на эффективную работу, которая принесет нужный результат.

- Рязанский госуниверситет развивается. Нам вместе есть куда расти. Вижу пути решения проблем. Хочу всех настроить на слаженную работу, на результат. Уверен, что при вашей поддержке и понимании задач у нас все получится, - сказал Мурог.

В соответствии с приказом федерального Минобрнауки Игорь Мурог исполняет обязанности ректора РГУ имени Есенина с 30 ноября 2022 года. Он сменил на этом посту Олега Сулицу.