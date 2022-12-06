Московский политех объяснил смену руководителей филиала в Рязани

Отвечая КП-Рязань, Московский политехнический университет объяснил смену руководителей филиала в Рязани.

Московский политехнический университет объяснил смену руководителей филиала в Рязани. Перед тем, как вуз возглавил Валерий Емец, обязанности руководителя пригласили исполнять Рината Идрисова. Последний проработал всего несколько дней.

В день обращения, 5 декабря, политех никакой ясности не внес, однако теперь представители образовательной организации исправились. Как уже сообщалось, Ринат Идрисов принял директорское кресло у Игоря Мурога, когда тот стал и.о. ректора Рязанского госуниверситета.

Учитывая тот факт, что ранее о принадлежности Идрисова к Московскому политеху известно не было, у редакции возник вопрос, останется ли он в вузе после прихода Емеца и, если нет, то почему работодатель «передумал» насчет нового директора филиала. Однако оказалось, что все так и задумывалось:

«Это временное кадровое решение было нужно, чтобы не допустить сбоев работы вуза. Сейчас, когда 5 декабря назначен новый директор Рязанского филиала – Валерий Емец, Ринат Идрисов вернется на свое место работы, на должность директора по развитию филиалов и представительств Московского Политеха», - пояснили в пресс-службе вуза, хоть и слегка запоздало.