Рязанский политех не смог прояснить ситуацию с бывшим врио директора Ринатом Идрисовым.

В Рязанском филиале Московского политехнического университета, как и в головном вузе, не смогли прояснить ситуацию с теперь уже бывшим врио директора Ринатом Идрисовым. О его назначении сообщалось на минувшей неделе, 1 декабря, а 6 декабря коллективу представят уже другого руководителя. Им стал бывший министр труда и соцзащиты Рязанской области Валерий Емец.

Идрисов, приехавший из Стерлитамака, в статусе «врио» появился на встрече со студентами Рязанского политеха вместе с членом Совфеда РФ, экс-губернатором Николаем Любимовым и перешедшим в РГУ Игорем Мурогом, который возглавлял филиал с 2015 года.

- Уверен, что наше знакомство с ним уже можно назвать точкой отсчета нового этапа моего сотрудничества с Политехом. Первое тому подтверждение – его поддержка нашей с ребятами идеи с их ответным визитом в Совфед, - писал Любимов об Идрисове.

- Остался ли Идрисов в вузе после назначения Валерия Емеца? Если да, то на какой должности? Если нет, то почему не подошел? - спросили мы у представителей Московского политеха, а те, в свою очередь, у рязанских коллег.

- Ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский подписал приказ о назначении нового директора Рязанского филиала, им стал доктор политических наук, профессор Валерий Емец, - таков был ответ, то есть об Идрисове в вузе попросту предпочли ничего не говорить.