Рязанский политехнический институт возглавил математик Ринат Идрисов

Рината Идрисова уже представили коллективу рязанского политеха. Фото: Стерлитамкский филиал УУНиТ.

Временно исполняющим обязанности директора Рязанского института филиала Московского политехнического университета стал доцент и кандидат физико-математических наук Идрисов Ринат Галимович. Об этом КП-Рязань сообщил собственный источник.

Идрисов долгое время преподавал математику и информатику. У него за плечами 20-летний стаж работы по специальности. В стерлитамакском филиале Башкирского государственного университета ученый занимал должность заместителя директора по учебной работе.

В этой же должности он до переезда в Рязань работал в стерлитамакском филиале Уфимского университета науки и технологий.

Известно, что Ринат Идрисов большой поклонник группы Queen и Фредди Меркьюри.

Прежний руководитель рязанского политеха Игорь Мурог 30 ноября стал и.о. ректора РГУ им. Есенина (читать подробнее).

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