Арендатор мусорного полигона в Рыбновском районе против его передачи муниципалитету

Свалка в Рыбновском районе никак не закроется. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Арендатор мусорного полигона, расположенного в Зеленино Рыбновского района Рязанской области, не пустил на территорию комиссию в составе заместителя главы администрации района по ТЭК и ЖКХ, местных жителей и Росприроднадзора. Комиссия по закону может заходить на территорию, находящуюся муниципальной собственности, однако арендатор так не считает. Мнения разных сторон освещены в сюжете телеканала ТКР.

Директор фирмы-арендатора Олег Генералов утверждает, что он пошел навстречу администрации, которая попросила передать полигон, однако в сентябре 2022 года ему пришел иск на девять миллионов за неуплату аренды. Генералов уверяет, что предоставил полиции все документы об уплате аренды.

Начальник юридического отдела администрации Рыбновского района Елена Шарапова рассказала о происхождении иска. Она пояснила, что полигон сдали в аренду без земельного участка под ним. В конечном счете, администрация обратилась с иском о взыскании неосновательного обогащения с ООО «Эко» в арбитражный суд Рязанской области.

Пока идет судебный процесс, арендатор не готов закрыть полигон. По словам местных жителей, он затягивает процесс передачи объекта в муниципальную собственность. Подписывать акт-приема передачи Генералов снова отказался.

Скандальная история о свалке в Зеленино началась еще в июне этого года: местные жители попросили Павла Малкова разобраться с незаконным завозом мусора из Московской области на и так уже переполненный полигон.

В начале ноября администрация района вновь рассказала о расторжении договора с арендатором полигона твердых бытовых отходов. В середине этого же месяца глава администрации Рыбновского района Елена Минкова заявила о принятии решения от 30 ноября – подписать акт приема-передачи полигона, и с первого дня зимы прекратить полностью прием любых отходов. Уточнялось, что охранять свалку будет лицензированный ЧОП. В день подписания, 30 ноября, выяснилось, что закрытие свалки 1 декабря не состоится из-за сорванной арендатором процедуры приемки/передачи свалки в собственность районной администрации.