Малков заявил, что власти будут добиваться полного закрытия свалки в Турлатове

Власти Рязанской области будут добиваться полного закрытия свалки в Турлатове.

Власти Рязанской области будут прикладывать все усилия для того, чтобы полностью закрыть полигон опасных отходов в Турлатове. Об этом заявил губернатор Павел Малков, комментируя решение Октябрьского районного суда об аресте имущества собственников свалки и уголовное дело, которое против них возбудил СК.

- Дело обязательно доведем до конца. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы свалку опасных отходов снова открыли. Будем добиваться закрытия полигона в Турлатове, с исключением любой возможности возобновления работы, - приводит слова главы региона пресс-служба правительства.

Малков также подчеркнул, что это только первые результаты, и впереди еще много работы.

Следственный комитет по Рязанской области в среду, 2 ноября, сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов в районе Турлатово. В ведомстве считают, что свалка на окраине Рязани представляет серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья людей (подробнее).