Алексей Крамар оставил кресло директора РСУ-1.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Алексей Крамар оставил кресло генерального директора РСУ-1 (ремонтно-строительное управление) Рязани. Сообщение появилось в telegram-канале «Рязинформбюро».
Крамар, возглавлявший предприятие с августа 2021 года, написал заявление на увольнение.
28 ноября в Рязани прошло совещание по реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в Рязанской области. Вице-губернатор Артем Бранов подверг жесткой критике не только сам фонд капитального ремонта и чиновников минтека, но и подрядчиков. Одним из которых является РСУ-1.
К слову, благодаря работе РСУ-1, шесть домов Рязани фактически вошли в зиму с раскрытыми (!) крышами. Кроме того, к этому муниципальному предприятию за последние годы у рязанцев скопилось множество претензий.
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