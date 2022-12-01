Алексей Крамар оставил кресло директора РСУ-1. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей Крамар оставил кресло генерального директора РСУ-1 (ремонтно-строительное управление) Рязани. Сообщение появилось в telegram-канале «Рязинформбюро».

Крамар, возглавлявший предприятие с августа 2021 года, написал заявление на увольнение.

28 ноября в Рязани прошло совещание по реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в Рязанской области. Вице-губернатор Артем Бранов подверг жесткой критике не только сам фонд капитального ремонта и чиновников минтека, но и подрядчиков. Одним из которых является РСУ-1.

К слову, благодаря работе РСУ-1, шесть домов Рязани фактически вошли в зиму с раскрытыми (!) крышами. Кроме того, к этому муниципальному предприятию за последние годы у рязанцев скопилось множество претензий.

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