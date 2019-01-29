2019-01-29T14:46:18+03:00
Недвижимость

Рязанское «РСУ №1» напортачило с капремонтом крыш в Шиловском районе

Мастера предприятия оштрафовали на 40 тысяч рублей
Антон КОНОВАЛОВ
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МП «РСУ №1» вновь отличилось со знаком минус при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. На этот раз претензии возникли у прокуратуры Шиловского района.

Подрядчик, выигравший львиную долю аукционов в 2018-м и не закончивший до конца года работы более чем на 100 объектах, уличен в «нарушениях архитектурно-строительного решения и требований проектной документации». Проблемные адреса - площадь Советская, 2 в поселке Шилово и улица Новая, 16 в поселке Лесной.

После возбуждения административных производств мастера предприятия оштрафовали на 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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