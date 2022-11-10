Саратовец Выскребенцев занял в Рязани третью должность – главы Фонда социальных проектов.

Саратовец Александр Выскребенцев, успевший уже возглавить Фонд социального развития Рязанской области, а также получить должность советника МП «Водоканал города Рязани», занял еще одно кресло. На этот раз он стал руководителем Фонда социальных проектов Рязанской области. Об этом сообщает «МедиаРязань» со ссылкой на чиновника.

«В Рязанской области при органах власти действует около полусотни различных некоммерческих организаций, функции которых, например, зачастую дублируются и не являются прозрачными», - признался Выскребенцев. По его словам, необходимо провести «глубокую инвентаризацию таких фондов для последующей оптимизации их деятельности и повышению эффективности».

Ранее Фонд социальных проектов возглавляла Юлия Рокотянская, которая 10 ноября устроилась помощницей руководителя в рязанское отделение Банка России по ЦФО (читать подробнее).

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