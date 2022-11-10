Экс-глава Рязани Юлия Рокотянская устроилась в Центробанк помощницей.
Юлия Рокотянская нашла работу в рязанском отделении Банка России по ЦФО. По данным rzn.инфо, ссылающего на собственный источник, экс-глава Рязани 10 ноября заняла кресло помощника управляющего Сергея Кузнецова.
45-летняя Юлия Рокотянская с 2018 по 2022 была председателем Рязанской городской Думы, главой города Рязани. До этого несколько лет возглавляла министерство труда и занятости региона.
Отметим, что чиновница имеет диплом с отличием по специальности «Экономика и управление аграрным производством», который получила в Рязанской сельскохозяйственной академии.
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