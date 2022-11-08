Саратовец Выскребенцев занял в Рязани очередную должность – советника директора «Водоканала».
Саратовец Александр Выскребенцев, успевший уже возглавить Фонд социального развития Рязанской области, получил еще одну должность. Об этом сообщает «Новая».
Речь идет о кресле советника директора МП «Водоканал города Рязани» Рязани.
Фонд социального развития с непонятными для общественности задачами и функциями Александр Выскребенцев возглавил в сентябре.
Губернатор Павел Малков в профессионализме своего земляка не сомневается, указав на пресс-конференции, что «не использовать его [Выскребенцева] компетенции и возможности неправильно».
Несколько лет назад Александр Выскребенцев покинул должность министра финансов Саратовской области после инцидента с «пьяными покатушками».
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