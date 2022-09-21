Саратовец Выскребенцев возглавил Фонд социального развития Рязанской области

Саратовец Александр Выскребенцев возглавил Фонд социального развития Рязанской области. Фото: minfin.saratov.gov.ru

Еще один земляк-саратовец и бывший коллега Павла Малкова по Росстату получил должность в Рязанской области. Это Александр Выскребенцев, который возглавил НКО «Фонд социального развития Рязанской области».

До назначения в фонд, задачи и функции которого в открытых источниках не описаны, Выскребенцев занимал пост директора Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации. Как и Малков, впоследствии возглавивший Росстат, Выскребенцев перебрался в Москву из Саратова, где в 2014-2018 годах был министром финансов. Этому предшествовала работа председателем контрольно-аналитического комитета области и начальника инспекции по контрольно-ревизионной работе региональной счетной палаты.

Сведения об Александре Выскребенцеве как о руководителе Фонда социального развития Рязанской области внесены в ЕГРЮЛ 6 сентября 2022 года.