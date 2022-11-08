Сорокина поручила оперативно оформить прибывшую в Рязань новую снегоуборочную технику

Сорокина поручила оперативно зарегистрировать новую снегоуборочную технику. Фото: Алексей ФОКИН

В Рязань приехала новая снегоуборочная техника. Машины, закупленные благодаря поддержке регионального Правительства, уже начали пополнять транспортный парк городской Дирекции благоустройства. Об этом стало известно в ходе очередного совещания, которое прошло в мэрии в понедельник, 7 ноября.

Всего приобрели 35 единиц. Прежде чем транспорт начнет чистить улицы Рязани от снега, его необходимо зарегистрировать. Чтобы не затягивать выход машин на линии, глава администрации Елена Сорокина поручила как можно скорее провести процедуру их оформления.

Казус с простоем новой техники уже случался в Рязани в 2021 году. В декабре мэрия приобрела за 22 млн рублей шесть тракторов и погрузчик. Однако в разгар январских снегопадов 2022 года выяснилось, что машины до сих пор стоят в ангаре по причине того, что они не зарегистрированы в Гостехнадзоре. Случай вызвал негодование со стороны главы администрации Елены Сорокиной. В итоге машины все же вышли убирать улицы областного центра, а виновниками простоя Гостехнадзор назвал городские власти.