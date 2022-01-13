На улицы Рязани выпустили технику, приобретенную в декабре за 22 млн рублей

На улицы Рязани выпустили технику, приобретенную за 22 млн рублей. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

13 января на улицы Рязани торжественно выпустили шесть новых тракторов «Беларус 320.4М», приобретенных городскими властями в декабре 2021 года.

Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, за руль новой техники посадили только самых опытных водителей Дирекции благоустройства.

«Сейчас это реальная помощь для начальников участков, для которых ставится задача оперативно убирать снег с тротуаров, остановок, в парках и скверах», – цитирует администрация Рязани руководителя Дирекции благоустройства Андрея Ковалева.

Машины отправились чистить снег с тротуаров в Дашково-Песочне. Они уже поработали на Касимовском шоссе, улицах Тимуровцев и Советской Армии, а также привели в порядок пешеходную зону в сквере «Дубовая роща», на удручающее состояние которой жаловались рязанцы в социальных сетях.

Ранее глава администрации Елена Сорокина возмутилась по поводу того, что новая техника, купленная в декабре 2021 года, еще стоит в ангаре, так как не прошла регистрацию в технадзоре (читать подробнее).