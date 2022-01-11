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Общество11 января 2022 5:15

Сорокина: Вся купленная техника для уборки снега должна работать, а не пылиться в ангаре

Глава администрации Рязани рассказала о закупленной технике, которая еще не прошла регистрацию
Источник:kp.ru
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В конце декабря 2021 года из городского бюджета выделили еще 22 млн рублей на покупку шести новых тракторов и одного погрузчика

В конце декабря 2021 года из городского бюджета выделили еще 22 млн рублей на покупку шести новых тракторов и одного погрузчика

В конце декабря 2021 года из городского бюджета выделили еще 22 млн рублей на покупку шести новых тракторов и одного погрузчика. Об этом заявила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

«Вся купленная техника должна работать в городе, а не пылиться в ангаре! Когда, если не сейчас!» - подчеркнула чиновница.

Ей доложили, что машины не прошли соответствующую регистрацию в техническом надзоре, но Сорокину оправдания не устроили.

«Спецтехника должна работать, а все сопутствующие вопросы нужно незамедлительно решить», - отметила глава.

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