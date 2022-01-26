В простое новой снегоуборочной техники региональный Гостехнадзор обвинил мэрию Рязани

Процесс регистрации новой техники затянулся по причине отсутствия документов.

Приобретенную в декабре за 22 млн рублей снегоуборочную технику мэрия Рязани не ставила на учет по причине отсутствия документов. Об этом заявил начальник регионального управления гостехнадзора Игорь Кривозубов на правительственном часе в рязанской облдуме.

Кривозубов рассказал, что представители Дирекции благоустройства пришли 30 декабря и поставили на учет лишь одну единицу техники из пяти. Больше никаких действий коммунальщики не предпринимали. Процесс сдвинулся с мертвой точки только после того, как в соцсети появился гневный пост Елены Сорокиной.

«После той неприятной истории на следующий день у них были ПТС», - сообщил глава технадзора.

Также было отмечено, что на регистрацию техники требуется не более 10 – 15 минут. Сотрудники ведомства предлагали коммунальщикам оформить транспорт в выходной день, но заявки от встречной стороны так и не поступили.

В декабре 2021 года мэрия Рязани за 22 млн рублей приобрела шесть новых тракторов и погрузчик. Однако в разгар январских снегопадов выяснилось, что покупка до сих пор простаивает в ангаре. Этот факт вызвал негодование со стороны главы администрации Елены Сорокиной. После машины все же вышли на городские улицы.