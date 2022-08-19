Подозреваемого в покушении на бизнесмена Новикова в центре Рязани задержали

Полиция разыскала и задержала подозреваемого в покушении на бизнесмена Александра Новикова. На снимке - работа кинологов после стрельбы. Фото: t.me/vid_sboku

Полиция разыскала и задержала подозреваемого в покушении на бизнесмена Александра Новикова. Об этом КП-Рязань стало известно из осведомленного источника. Предпринимателя, двоюродного брата министра природопользования Александра Новикова, ранили из огнестрельного оружия (предположительно ружья) 22 августа.

Ранее сообщалось, что выстрел якобы был произведен из машины на улице Ленина у Наташиного парка и ресторана «Парк», владельцем которого считают Новикова. При этом изначально по факту случившегося возбуждалось уголовное дело о хулиганстве.

Теперь расследуется именно покушение на убийство 36-летнего мужчины. Подозреваемый — 46-летний рязанец.

В ТЕМУ

В Наташином парке засняли полицейских, работавших на месте стрельбы в бизнесмена Новикова

Кинологов с собаками заметили у входа со стороны улицы Ленина и на аллеях парк (подробнее).