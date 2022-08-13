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Происшествия13 августа 2022 6:58

Кузена главы минприроды, бизнесмена Александра Новикова ранили из ружья в Рязани

Это произошло в самом центре города вечером пятницы, 12 августа
Источник:kp.ru

Вечером пятницы, 12 августа, получил огнестрельное ранение предприниматель Александр Новиков - двоюродный брат министра природопользования Рязанской области Александра Новикова. Как сообщает «Новая», выстрел произвели из охотничьего ружья в центре Рязани примерно в 18:30.

Издание отмечает, что, по неподтвержденной пока информации, стреляли из машины. Сам Новиков с ранением в бедро доставлен в БСМП, где был прооперирован.

«МедиаРязань» уточняет, что инцидент произошел у ресторана «Парк» в Наташином парке, которым Новиков якобы и владеет.

По данным КП-Рязань, по состоянию на утро 13 августа стрелявший не установлен.

Напомним, параллельно развивается неразрешенный пока спор: минприродопользования предписало Рязанскому областному обществу охотников и рыболовов «отказаться от охотничьих угодий в добровольном порядке и расторгнуть договор аренды». Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов предложил сторонам сесть за стол переговоров.