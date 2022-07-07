«Нарушения в РОООиР носят системный характер на протяжении 10 лет». Минприроды объяснило ситуацию с обществом охотников

В охотугодьях не проводят воспроизводственные и биотехнические мероприятия для увеличения численности животного мира. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В министерстве природопользования Рязанской области отреагировали на ситуацию с охотничьими хозяйствами региона. Власти напомнили, что Рязанское областное общество охотников и рыболовов (далее РОООиР) является монополистом в сфере охотничьего хозяйства на территории региона и ведет свою деятельность на площади более 2 млн га. К слову, общая площадь пригодных для охоты угодий - 3,5 млн га.

«На протяжении десяти лет в РОООиР несколько раз проводились проверки, а именно в 2011, 2015 и в 2021 годах. По всем проверкам были составлены акты и административные протоколы, по результатам которых РОООиР неоднократно привлекалось к административной ответственности», - говорится в сообщении минприроды.

К слову, в 2021 году РОООиР привлекли к административной ответственности за то, что сотрудники общества воспрепятствовали проведению проверки. На следующий год организация попыталась обжаловать результаты проверки в суде, но безуспешно - суд признал вину РОООиР.

По данным министерства природопользования, нарушения, которые выявили в организации, носят системный характер уже на протяжении 10 лет, а именно:

- не проводятся воспроизводственные и биотехнические мероприятия для увеличения численности животного мира;

- не проводятся рейды, что является прямой обязанностью РОООиР.

Кроме того, на протяжении многих лет в охотничьих угодьях организации ежегодно происходят несчастные случаи при обращении с оружием, которые приводят как к причинению тяжкого вреда здоровью, так и к смертельным случаям.

«Можно сделать вывод, что общество охотников и рыболовов не принимает никаких мер для увеличения биоразнообразия Рязанской области, улучшение условий, которые бы позволили устойчиво развиваться охотничьему туризму. Более того, в организации пренебрежительно относятся к обеспечению безопасности охотников», - говорится в сообщении.

«КП-Рязань» продолжит следить за развитием ситуации и предлагает руководству РОООиР озвучить свою позицию.

Ранее сообщалось, что минприроды предписало Рязанскому областному обществу охотников и рыболовов «отказаться от охотничьих угодий в добровольном порядке и расторгнуть договор аренды». В случае отказа расторжение договора произойдет в судебном порядке (читать подробнее).

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