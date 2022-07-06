Минприроды требует расторгнуть договоры со всеми охотхозяйствами Рязанской области

Министерство природы Рязанской области вынесло предписание Рязанскому областному обществу охотников и рыболовов (РОООиР) в котором указало «отказаться от охотничьих угодий в добровольном порядке и расторгнуть договор аренды». В случае отказа, расторжение договора произойдет в судебном порядке.

«По результатам проверки в деятельности РОООиР выявлен ряд нарушений, а именно (далее перечисление шести подпунктов охотхозяйственных соглашений - Ред.), что является основанием для прекращения данных соглашений», - говорится в документе минприроды.

Таким образом, РОООиР должно подписать семь соглашений о расторжении или каким-либо образом обоснованно ответить на предписание чиновников. В противном случае – возможны суды.

Суть проблемы ни одна из сторон не изложила, скажем только, что речь идет об общедоступных охотничьих угодьях.

Подробности уточняются.

Обновлено. Позже стало известно, что минприроды готовит ответ охотникам, которые оставили многочисленные жалобы на страничке врио губернатора (читать подробнее).

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