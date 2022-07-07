Минприроды готовит ответ по скандальной ситуации с охотхозяйствами Рязанской области

Минприроды готовит ответ по скандальной ситуации с охотничьими хозяйствами Рязанской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чиновники министерства природопользования Рязанской области готовят ответ охотникам, которые оставили десятки сообщений в чате прямого эфира врио губернатора Павла Малкова. Охотники попросили главу региона вмешаться в конфликтную ситуацию между минприроды и Рязанским областным обществом охотников и рыболовов.

«На данный момент минприроды вынесло предписание, которое ставит под вопрос доступность охоты в Рязанской области для 8 тысяч охотников. Увещевания, что угодья станут общедоступными, не выдерживают никакой критики. Охотники РФ прекрасно знают, как в регионах самые лучшие угодья с торгов уходят в частные руки», - говорится в одной из жалоб.

Губернатор на жалобы не отреагировал, а чиновники минприроды отвечали шаблонными фразами: «Взяли ваш вопрос в работу, вернемся с ответом в ближайшее время».

Справедливости ради отметим, что и внятной официальной позиции самого общества охотников и рыболовов к настоящему времени тоже нет.

Ранее сообщалось, что минприроды предприсало Рязанскому областному обществу охотников и рыболовов «отказаться от охотничьих угодий в добровольном порядке и расторгнуть договор аренды». В случае отказа, расторжение договора произойдет в судебном порядке (читать подробнее).

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