Полиция прокомментировала нападение на бизнесмена Александра Новикова в центре Рязани

Полиция прокомментировал ЧП на улице Ленина в Рязани, в результате которого пострадал Александр Новиков - бизнесмен, двоюродный брат министра природопользования. Если исходить из сообщения пресс-службы областного УМВД , стрельбы будто бы и не было. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

«Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к данному инциденту», - отметили в полиции.

То есть нападавший по состоянию на утро 13 августа не найден.

По официальной информации, 12 августа примерно в 17:15 неизвестный «причинил телесные повреждения 36-летнему мужчине». Ранее сообщалось, что в Александра Новикова стреляли из охотничьего ружья. По неофициальной информации, его госпитализировали в БСМП, где прооперировали.