В Наташином парке засняли полицейских, работавших на месте стрельбы в бизнесмена Новикова. Фото: t.me/vid_sboku

В сети появились фотографии полицейских-кинологов, работающих со служебными собаками в Наташином парке (Верхний городском саду). Издание «ВидСбоку», опубликовавшее снимки, сообщает, что на них запечатлен процесс обследования территории после нападения на бизнесмена Александра Новикова.

Кинологов с собаками заметили у входа со стороны улицы Ленина и на аллеях Наташиного парка. Фото: t.me/vid_sboku

Ранее сообщалось, что вечером 12 августа в Новикова выстрелили - предположительно из ружья. По неофициальной информации, раненого в бедро коммерсанта прооперировали в БСМП.

Полиция отреагировала на инцидент, мягко говоря, сдержанно. Исходя из их комментария, стрельбы будто бы и не было. Уголовное дело возбуждено, но по статье «Хулиганство». Стрелявшего все еще не нашли.