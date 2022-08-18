Власти Рязанской области назвали сухие грозы причиной природных пожаров

Причиной лесных пожаров в Рязанской области в 2022 году могли стать сухие грозы. Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.

Одной из причин природных пожаров, полыхающих в Рязанской области, могли стать сухие грозы. Такую версию выдвинул зампред регионального правительства Дмитрий Филиппов в ходе оперативного совещания, которое прошло в «Пожлесе» 18 августа.

- По словам заместителя председателя правительства региона Дмитрия Филиппова, причиной природных пожаров стала сухая гроза. Об этом он сказал на оперативном совещании в «Пожлесе» утром, когда докладывал Малкову о ситуации, - цитирует областное правительство агентство РИА Новости.

Сухие грозы – довольно опасное природное явление, при котором гроза не сопровождается осадками в виде дождя или их выпадает совсем мало. Часто возникает при высокой температуре и низкой влажности воздуха.

Отметим, что Рослесхоз ранее назвал предварительной причиной возгораний антропогенный фактор. В областном минприроды также сообщили «КП-Рязань», что огонь на земли лесного фонда перекинулся с территории Окского биосферного заповедника.

В любом случае в причинах произошедшей природной катастрофы предстоит разобраться компетентным специалистам.

По последним данным Рослесхоза, с пожаром, охватившим три района Рязанской области, борются более 800 человек и 300 единиц спецтехники. К тушению подключились и парашютисты-десантники «Авиалесоохраны». Координировать действия специалистов в Рязанскую область прилетел министр МЧС России Александр Куренков.

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