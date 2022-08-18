Авиалесоохрана перебрасывает 42 парашютиста-десантника в Рязанскую область

Авиалесоохрана объявила о переброске 42 парашютистов-десантников в Рязанскую область для тушения бушующего в регионе лесного пожара. До этого они боролись с огненной стихией в Иркутской области, на Ямале и Чукотке.

«Парашютисты-десантники Федеральной Авиалесоохраны являются наилучшими в России специалистами по тушению лесных пожаров с применением метода встречного отжига (контролируемого встречного огня) – самого эффективного метода борьбы со сложными лесными очагами», - отметили в ведомстве.

Специалистов Авиалесоохраны привлекают для работы на самых сложных пожарах в условиях ЧС. Непростая ситуация сейчас и в Рязанской области: жара, отсутствие осадков, серьезная ветровая нагрузка.

Парашютисты-десантники прибыли со всем необходимым оборудованием и снаряжением.

«Чтобы отжиг ушел именно в сторону пожара, его будут направлять от минерализованных полос потоками воздуха из воздуходувок и окарауливать отжиг по краю минерализованных полос, чтобы ветер не перебросил за них искры и языки пламени отжига и не возник новый пожар», - поясняет Авиалесоохрана.

Часть таких минерализованных полос уже удалось проложить бульдозерами и лесопожарными тракторами. На участках, недоступных для техники, работа будет идти вручную.