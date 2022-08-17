Лесной пожар, полыхающий в Рязанской области, показали с высоты

Лесной пожар в Рязанской области показали с высоты.

Лесной пожар, разгоревшийся в Рязанской области, показали с высоты. Видеокадры разместили на сайте Pikabu.ru во вторник, 16 августа.

По словам автора видео, съемка велась с территории Кудомского лесничества в Спасском районе, куда огонь с ветром перекинулся со стороны Окского заповедника.

Врио губернатора Павел Малков сообщил в среду, 17 августа, на пресс-конференции, что в настоящее время только в Спасском районе горит около 500 гектаров лесного массива. Областное МЧС уже отправило на помощь пожарным Рязанского и Спасского районов аэромобильную группировку из 60 человек и 10 единиц техники.

На дым и гарь утром 17 августа пожаловались жители Солотчи, Заборья, Варских, Требухино, Агро-Пустыни. Шлейф пожаров доходил даже до Рыбного и Рязани (читать подробнее).