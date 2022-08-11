Об убийстве в доме «скопинского маньяка» рассказала его сожительница

Об убийстве в доме «скопинского маньяка» Виктора Мохова рассказала очевидица Инесса Панова. Ее ren.tv представляет как сожительницу освободившегося полтора года назад насильника-педофила.

Телеканал публикует отрывки беседы с Пановой и с ее слов сообщает, что в убийстве обвиняется друг «скопинского маньяка» Евгений Полищук. Женщина подтверждает информацию, которую ранее «КП-Рязань» получила от источника в правоохранительных органах: поводом для пьяной перепалки стала пропажа гуся, в которой Мохов обвинил своего гостя (потерпевшего).

«Ножевого ранения никакого не наносил он, просто как мужик мужику по морде ударил. Конфликт произошел из-за гуся. Мы сначала выпили, потом передряга у них началась. Он ударил его по лицу, тот упал и все. Человек умер», - цитирует собеседницу СМИ.

Далее, как рассказали Пановой Полищук и Мохов, они отнесли тело «за забор».

Известно, что гость Мохова скончался от удара локтем в шею. Следственный комитет возбудил два уголовных дела — об убийстве и об укрывательстве особо тяжкого преступления. По второму подозреваемым проходит «скопинский маньяк». Он уже дает признательные показания.