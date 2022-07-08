Сроки строительства Южного обхода Рязани сдвинулись на 2025-2028 годы

Росавтодор в ответе на запрос КП-Рязань назвал новые сроки строительства Южного обхода Рязани. Речь о сдаче объекта в 2026 году уже не идет, хотя глава областного минтранса Вадим Решетник озвучивал такую информацию в мае.

«По планам строительно-монтажные работы стартуют в 2025 году. Ориентировочно строительство объекта завершится в 2028 году», - сообщила пресс-служба Федерального дорожного агентства.

Ранее КП-Рязань публиковала уточненную схему Южного обхода Рязани. В большем разрешении она доступна по ссылке.

Схема Южного обхода Рязани, предоставленная КП-Рязань Росавтодором.

Согласно этой схеме, с одной стороны новый участок М-5 «Урал» будет соединен с нынешним около деревни Протасово, а с другой - около поселка Храпово в черте Рязани. Проект прошел госэкспертизу и ожидает финансирования. Также стало известно расположение трех транспортных развязок Южного обхода (читать подробнее).