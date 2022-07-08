Опубликована уточненная схема Южного обхода Рязани

Около поселка Храпово появится одна из развязок будущего Южного обхода Рязани. Еще две - на пересечении с Ряжским шоссе и возле деревни Протасово. Фото: Яндекс.Карты.

Росавтодор предоставил в ответ на запрос КП-Рязань уточненную схема Южного обхода Рязани. Согласно ей, с одной стороны он будет соединен с нынешним направлением трассы М-5 «Урал» около деревни Протасово, а с другой - около поселка Храпово в черте Рязани.

Схема Южного обхода Рязани, предоставленная КП-Рязань Росавтодором.

В большем разрешении схема доступна по ссылке.

Как сообщает Федеральное дорожное агентство, проект Южного обхода Рязани получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» и включен в федеральную адресную инвестиционную программу. По планам строительно-монтажные работы стартуют в 2025 году, а завершиться строительство объекта должно ориентировочно в 2028-м (а не в 2026-м, как предполагалось ранее).

«По сводному сметному расчету после проведения государственной экспертизы стоимость объекта составляет 24,9 млрд рублей без учета уровня инфляции на момент строительства», - говорится в ответе Росавтодора.

Интересно, что Южный обход Рязани в московском направлении прочертили прямо через городские поселки Божатково и Храпово, где он выйдет на нынешнюю окружную дорогу. В число 348 зарезервированных для государственных нужд участков вошли и земли местного садоводческого товарищества «Коммунальщик». В Федеральном дорожном агентстве пояснили, что выкуп и изъятие земельных участков начнутся после выделения финансирования на объект.

Южный обход Рязани в московском направлении прочертили прямо через городские поселки Божатково и Храпово, где он через развязку выйдет на нынешнюю окружную дорогу.

Теперь немного о конструктивных особенностях. Ранее их вкратце уже перечисляли: четыре полосы движения, одна эстакада, 14 мостов и путепроводов, три транспортные развязки, три пешеходных перехода, четыре сельхозпереезда.

Пресс-служба Росавтодора уточнила, что развязки будут построены на обоих концах проектируемого Южного обхода - возле Храпова и Протасова, а также на пересечении Южного обхода с дорогой Рязань - Ряжск между селом Реткино и деревней Трубниково.

Со стороны Самары будущий Южный обход соединится с нынешним направлением М-5 в районе деревни Божатково. На пересечении с Ряжским шоссе появится развязка.

«Пешеходные переходы предусмотрены в разных уровнях с автомобильной дорогой (надземный и подземный): в районе железнодорожной станции у поселка Божатково и деревни Протасово», - отметили в Росавтодоре.

По всей протяженности Южного обхода, а она составит 24,5 километра, проектом предусмотрена установка осевого барьерного ограждения и искусственного освещения.