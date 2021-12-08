Под Южный обход в Рязани и пригороде резервируют почти 350 участков

Федеральное дорожное агентство распорядилось зарезервировать «для государственных нужд» землю общей площадью более 268 гектаров в Рязани и пригороде под строительство Южного обхода. В списке из приложения к документу 348 участков. Даже беглого взгляда хватает, чтобы понять, что значительная часть из них находится в собственности физических и юридических лиц.

Среди компаний-собственников есть такие как ООО «Алесандровский питомник декоративных растений», АО «Павловское», ООО «Фермерский дом «Букрино», ООО «Эко-Изыскания». Ряд участков оформлен на некоммерческие объединения – СНТ «Коммунальник» и СК «Садовод-3». Также в список попали, например, около 160 гектаров земли бывшего мэра Рязани Олега Шишова в деревне Ивкино.

«На зарезервированных земельных участках устанавливаются ограничения прав в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, необходимые для достижения целей резервирования земель», - говорится в распоряжении Росавтодора.