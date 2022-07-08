Южный обход Рязани пройдет через поселки Божатково и Храпово

Общая протяженность Южного обхода Рязани составит 26,5 километра.

На схеме, предоставленной Росавтодором для КП-Рязань, со стороны Москвы Южный обход Рязани проходит через поселки Божатково и Храпово. Остальные населенные пункты дорога не затронет.

По ссылке схема доступна в больше разрешении.

Если смотреть на схему по направлению к Москве, в районе платформы «204 километр» Южный обход проложат вдоль железной дороги (там будет один из пешеходных переходов). Возле ручья Бобровка четырехполосная дорога должна повернуть к Большому Божатковскому пруду и пройти к северу от него — по территории СНТ «Коммунальщик». Следующий участок — дорога у Божатковского кладбища, которая, по всей видимости, трансформируется в продолжение М-5 «Урал» и через Храпово выйдет к развязке на пересечении с Окружной дорогой.

Если от «204 километра» смотреть по направлению к Самаре, то маршрут прочерчен рядом с деревней Дубровка, между населенными пунктами Ровное и Взметнево. Затем - через реку Шумка, железную дорогу и трассу «Рязань — Пронск — Скопин» в районе деревни Синец, через озеро Синец, вплотную к Затишью, через Ряжское шоссе (с развязкой), рядом с деревней Ивкино.

На нынешнюю М-5 будущая трасса, согласно схеме, выйдет близ деревни Протасово — тоже с развязкой. Общая протяженность Южного обхода Рязани составит 26,5 километра (читать подробнее о проекте).