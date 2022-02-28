В реках Рязанской области началось повышение уровня воды

Активное таяние снега привело к повышению уровня воды в рязанских реках. Фото: Иван ПРОХОРОВ.

Из-за активного таяния снега в рязанских реках повысился уровень воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Началось повышение уровня рек в центре Европейской России. В частности, на реках Рязанской, Московской, Тверской, Орловской, Тульской, Смоленской, Брянской и Курской областей рост уровня воды составил 10-32 сантиметра за сутки и продолжается», - приводит агентство слова синоптика.

Вильфанд отметил, что в этом году снега в Европейской части России выпало больше, чем обычно, однако теплый февраль уменьшает вероятность очень сильного половодья. Впрочем, пока это все предварительные прогнозы – более точный сценарий станет известен 5 марта.

Ранее из-за изменения структуры льда и повышения уровня воды в Оке закрыли ледовую переправу в Шиловском районе и наплавной мост у села Троица в Спасском районе.

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