В Шиловском районе закрывается ледовая переправа через Оку

С 22 февраля в Шиловском районе перебраться через Оку с одного берега на другой будет нельзя – ледовая переправа у села Юшта закрывается. Об этом сообщил минтранс Рязанской области.

Движение по реке прекращают в связи с изменением структуры льда.

Чтобы местные жители и гости района не пытались выехать на лед, у берега установят шлагбаум, демонтируют старые знаки и поставят новые – о запрете проезда. Также на месте постоянно дежурят постовые.

В региональном минтрансе подчеркнули, что транспортное сообщение с поселком Шилово для жителей сел Юшта, Санское и Федосеево-Пустынь не нарушится, так как существует объездная дорога.

«Просим быть внимательными и осторожными – выход на лед небезопасен!», - говорится в сообщении.