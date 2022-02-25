Рязань начала готовиться к весеннему половодью 2022 года

В Рязани начали готовиться к весеннему половодью. Фото: Семен РУДЕНКО.

Власти Рязани начали подготовку к предстоящему весеннему половодью. Начали с заседания, которое глава администрации Елена Сорокина провела в пятницу, 25 февраля.

В этом году из-за теплого февраля и большого количества выпавшего снега начали готовиться раньше обычного. По данным синоптиков, запас воды в снеге на территории региона на 40 – 80% выше нормы, почва промерзла слабо и местами растаяла. Толщина льда на Оке 30 – 40 см, но с каждой оттепелью он становится все тоньше.

Комплекс противопаводковых мероприятий уже разработали, а в городском управлении по делам ГО и ЧС начал работу оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Особое внимание в Рязани будут уделять территориям, попадающим в зону подтопления.

Сформированы дежурные бригады всех городских служб. В РГРЭС в постоянной готовности 15 бригад, в РМПТС и Водоканале – по восемь. Дирекция благоустройства уже закупила дополнительные материалы – в случае необходимости четыре бригады коммунальщиков будут оперативно выезжать в зоны подтопления, чтобы соорудить мостки и настилы.

Кроме этого, подготовили четыре пункта временного размещения для рязанцев, проживающих на затопляемых территориях. В активной фазе половодья будут работать телефоны «горячей линии».

Сорокина поручила провести тренировку подчиненных и городских служб, а также проработать сценарий развития событий, если уровень воды вдруг окажется слишком большим. Пока за паводковой обстановкой непрерывно следят диспетчеры ЕДДС.

Ранее рязанские метеорологи поделились предварительным прогнозом будущего половодья (читать подробнее).