В справке о весеннем половодье рязанцам пообещали теплый март

Очередную информацию касательно будущего весеннего половодья опубликовал филиал Рогидромета в Рязанской области. Актуальна она на 21 февраля.

Метеорологи отмечают, что, несмотря на нынешнее потепление, средняя толщина снежного покрова в Рязанской области остается выше нормы на 20%. Местами до 60%.

Запас воды в снеге заметно снизился. Если месяцем ранее влагозапас в Рязанской области оценивался на 210% выше нормы, то сейчас в нашем и соседних - Тульском, Калужском, Московском - регионах он превышает норму на 40-80%. Уменьшилась и толщина льда на реках.

«Почва в Рязанской области промерзла очень слабо, местами периодически оттаяла полностью», - говорится в публикации.

Конкретными ожиданиями насчет половодья Рязанский ЦГМС на сей раз не поделился, отметив, что официальный гидропрогноз будет сформирован через 2-3 недели.

«Характер и мощность предстоящего половодья будут зависеть только от интенсивности потепления и количества осадков в марте», - сдержанно высказались специлисты.

При этом известно, что по предварительному прогнозу Гидрометцентра России среднесуточная температура воздуха в марте предполагается выше климатической нормы, а количество осадков - около нормы.

Ранее сообщалось, что если снег будет активно таять в первой половине марта, то большого половодья ждать не стоит. Слабо промерзшая почва может впитать значительную часть влаги, не пустив ее в реки (читать подробнее).