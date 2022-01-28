Метеорологи оценили перспективы половодья в Рязанской области. Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Рязанский филиал Росгидромета дал оценку сложившимся и ожидаемым погодным условиям в разрезе весеннего половодья. Официальный гидропрогноз появится только в начале марта, а нынешняя информация носит скорее справочный характер.

Метеорологи отмечают высокий показатель влагозапаса в снеге – примерно 210% нормы. В соседних областях, где протекает река Ока, этот показатель даже больше на 10-25%. При этом почва промерзла слабо, и нижняя граница мерзлого слоя, например, в Рязани находится на глубине 11 см при норме 39 см.

«Начало активного снеготаяния следует ожидать в третьей декаде марта - начале апреля. При успешности этого прогноза есть опасность дружного половодья и повышенных максимальных уровней воды», - говорится в материале Рязанского ЦГМС.

Однако если снег начнет активно таять в первой половине марта, то большого половодья ждать не стоит. Слабо промерзшая почва может впитать значительную часть влаги, не пустив ее в реки.