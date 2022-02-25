Наплавной мост через Оку под Рязанью закроют с 25 февраля

Из-за подъема воды в Оке закроют наплавной мост у села Троица в Спасском районе, сообщил региональный минтранс.

Перебраться с одного берега на другой будет невозможно с 17.00 пятницы, 25 февраля. Но в зависимости от погодных условий и уровня воды в реке режим работы моста может меняться.

В минтрансе уточнили, что остальные наплавные переправы – у села Фатьяновка в Спасском районе и у населенных пунктов Купля, Старочернеево и Польное Ялтуново (Лесное Конобеево) - пока продолжат работу в штатном режиме.

«Уважаемые автомобилисты, учитывайте данную информацию при планировании своего маршрута», - говорится в сообщении.

Ранее из-за изменения структуры льда на Оке закрыли ледовую переправу в Шиловском районе.