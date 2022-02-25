Администрация Рязани прокомментировала ситуацию с разрушением отделки моста на улице Ленина.

Мэрия Рязани прокомментировала ситуацию с Астраханским мостом на улице Ленина, с которого начала осыпаться декоративная отделка. В комментарии под публикацией «КП-Рязань» в соцсети пресс-служба администрации сообщила, что в курсе ситуации и подрядчику уже направили требование устранить дефекты в рамках гарантийных обязательств.

«Дополнительно планируем комиссионное обследование с участием представителей завода - изготовителя материалов, подрядчика и управления благоустройства города. Будем совместно разбираться в причинах дефектов, чтобы не допустить их в дальнейшем», - добавили в мэрии.

Реконструкция большого каменного моста в центре Рязани, который открыли в августе 2021 года, обошлась бюджету в 175 млн рублей. Но в феврале 2022 года счетная палата региона заинтересовалась расходованием денег на ремонт и в результате проверки выявила очень интересные данные, которые отправила прямиком в прокуратуру. Там, изучив материалы, не исключили уголовных последствий.