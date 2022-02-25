Прокурор не исключил уголовных последствий проверки по Лыбедскому мосту

Областной прокурор Иван Панченко прокомментировал ход проверочных мероприятий, связанных с реконструкцией моста на улице Ленина в Рязани. Ранее контрольно-счетная палата (КСП) передала в прокуратуру материалы о нарушениях расходования бюджетных средств при реализации проекта.

Как сообщает «МедиаРязань» с пресс-конеференции Панченко 25 февраля, нарушения касаются оплаты за работы и отсутствия определенных разрешительных документов.

«Мы не исключаем, что будут приняты меры и уголовного характера в отношении должностных лиц, которые нарушили действующее законодательство. Надо немножко подождать», - сказал Иван Панченко.

В отчете КСП говорилось о «фактах незаконного использования бюджетных средств, а также фактах нарушения законодательства при использовании бюджетных средств». Реконструкция Лыбедского (или Большого каменного) моста проходила в 2020-2021 годах с полным демонтажем сооружения и перекрытием движения на восемь месяцев.

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