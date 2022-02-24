Мэрия Рязани отреагировала на жалобу о затопленном переходе у гипермаркета «Глобус». Фото: Оксана ВОЛЫНЦЕВА.

Администрация Рязани прокомментировала жалобу на затопленный пешеходный переход недалеко от гипермаркета «Глобус». В своем кратком и лаконичном ответе представители мэрии подчеркнули, что ликвидировать проблему будет подрядчик, так как дорога находится на гарантии.

«Подрядчик в рамках гарантийных обязательств проведет работы по устройству дополнительного дождеприемного колодца на этом перекрестке», - заверили в пресс-службе горадминистрации.

Стоит отметить, что похожий ответ власти давали еще в декабре 2021 года, правда, не обозначили сроки проведения работ. В этот раз чиновники также аккуратно уклонились от конкретики по срокам.

Пешеходный переход на улице Большой начал регулярно тонуть в воде после капитального ремонта и расширения перекрестка на Касимовском шоссе. В ответ на жалобы людей власти сначала уверяли, что дорогу еще не приняли, а после сообщили, что по результатам осмотра проблемного участка комиссия приняла решение сделать дополнительную ливневую канализацию за счет подрядчика, которому уже направили соответствующую претензию. Однако проблема подтопления не может решиться уже четыре месяца.