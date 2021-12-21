Подрядчику по ремонту перекрестка на Касимовском шоссе придется менять проект

На переходе у гипермаркета «Глобус» в Рязани вновь образовалась огромная лужа. Фото: Оксана ВОЛЫНЦЕВА.

Рязанцы вновь пожаловались на затопленный участок пешеходного перехода у гипермаркета «Глобус». Фотографии огромной лужи, датированные 18 декабря, появились на странице губернатора Николая Любимова в соцсетях. Автор сообщения уточнила, что жалуется главе региона еще с сентября, но «воз и ныне там».

«Приезжайте вместе с администрацией и попробуйте ее переплыть и не промокнуть», - написала рязанка.

В ответе на жалобу администрация Рязани сообщила, что по факту застоя воды на пересечении Касимовского шоссе и улицы Советской Армии чиновники уже выезжали на место вместе с подрядчиком. Осмотрев проблемный участок, комиссия решила изменить проект. Теперь подрядной организации предстоит устроить на этом месте ливневую канализацию. Сроки проведения работ чиновники не уточнили.

Представители мэрии отметили, что уже направили ООО «СК «Вираж», который реконструировал перекресток, претензию по факту неустранения дефекта. В случае повторного невыполнения требований, организацию оштрафуют.

Рязанцы еще в ноябре жаловались на затопленный переход у гипермаркета «Глобус». Тогда представители администрации ответили, что приемка работ еще не проходила и подрядчику на этот недочет укажут.

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