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Общество14 ноября 2021 10:24

Рязанцы пожаловались на затопленный пешеходный переход у «Глобуса»

Ливневая канализация на перекрестке снова не справилась со своей задачей
Источник:kp.ru
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Рязанцы пожаловались на затопленный пешеходный переход у «Глобуса». Фото: vk.com/tr_ryazan

Рязанцы пожаловались на затопленный пешеходный переход у «Глобуса». Фото: vk.com/tr_ryazan

Жители Рязани пожаловались на затопленный переход у гипермаркета «Глобус». Сообщения об этом появились в субботу, 13 ноября, в группе «Типичная Рязань».

Авторы сообщения заметили, что пешеходный переход на перекрестке Касимовского, Муромского шоссе, улиц Большая и Советской Армии только недавно отремонтировали.

Как ответили в администрации на комментарий одного из пользователей, приемка работ на этом участке еще не проходила, замечание передали в дирекцию благоустройства, и подрядчику на этот недочет укажут.

«На информационном табло была дата окончания ремонта - 30 июля. Если ремонт не завершен - тогда где рабочие?», - возмутились пользователи в комментариях.