На переходе у рязанского гипермаркета «Глобус» вновь образовалась лужа. Фото: Оксана ВОЛЫНЦЕВА.

В Рязани вновь сфотографировали большую лужу на пешеходном переходе недалеко от гипермаркета «Глобус». Фото проблемного участка, на который люди неоднократно жаловались властям, жительница Рязани Оксана Волынцева опубликовала на странице главы администрации Елены Сорокиной.

В комментарии к снимку рязанка поинтересовалась у чиновницы, кто принимал дорогу в зимний период и подписывал акт приемки.

«С сентября 2021 г. писала (говорила), что дорога сделана с недостатками. В ноябре 2021 г. дорога не была принята. В феврале отчитались, что приняли. Как вы вообще могли додуматься зимой подписать подрядчику документы о принятии дороги?» - спросила Волынцева у градоначальницы.

Пешеходный переход на улице Большой начал регулярно тонуть в воде после капитального ремонта и расширения перекрестка на Касимовском шоссе. В ответ на жалобы людей власти сначала уверяли, что дорогу еще не приняли, а после сообщили, что по результатам осмотра проблемного участка комиссия приняла решение сделать дополнительную ливневую канализацию за счет подрядчика, которому уже направили соответствующую претензию. Однако, судя по свежим фото, проблема подтопления еще не решена.

Никто из ответственных лиц пока никак не прокомментировал реплику женщины.