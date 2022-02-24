«А у них в Рязани логотип с глазами»: дизайнер из Красноярска раскритиковал новый бренд Рязанской области

Красноярский дизайнер Антон Ляшенко оценил новый логотип Рязанской области.

Креативный директор красноярского дизайнерского агентства Logotipper.Agency Антон Ляшенко в своем Instagram оценил новый логотип Рязанского региона.

По словам специалиста, логотип свои задачи будет выполнять, и к нему уже скоро все привыкнут, но с субъективной точки зрения творение студии Артемия Лебедева красноярцу просто не нравится.

«Возможно, отчасти это из-за того, что я считаю версию логотипа 1995 года (синий знак с куполами) просто замечательной, и мне жалко, что её не используют в должной мере», - подчеркнул Ляшенко.

Логотип 1995 года с тремя куполами Антон Ляшенко считает лучшим. Фото: @logotipper.

Специалист добавил, что лицо князя в логотипе, на которое указывали разработчики, читается очень слабо, а разделение названия города на две части – просто нелепица.

«Объяснить такое могу только лишь огромным желанием уместить в буквах вышеописанной лицо, но с таким итогом – всё это было совершенно напрасно», - отметил дизайнер.

Чтобы оценка логотипа не превратилась в сплошную критику, Ляшенко добавил «ложку меда», подчеркнув, что в целом сам стиль получился удачным.

«Не уверен точно, почему было решено отказаться от логотипа, разработанного в 2017 году (красный с буквой «Р» в знаке), но если сравнивать новый с тем, то теперь наконец-то глазастый «РЯЗ АНЬ» выигрывает. В общем, нет худа без добра», - резюмировал Ляшенко.

Новый логотип, по мнению дизайнера, явно лучше предыдущего. Фото: @logotipper.

Новый бренд Рязанской области власти региона представили рязанцам 28 января. Творение студии Артемия Лебедева вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях – чиновникам даже пришлось официально отчитаться о реальной стоимости работ. Рязанский митрополит Марк тоже не остался в стороне, назвав логотип «никаким». Позже сами разработчики объяснили визуальные решения нового бренда.