Митрополит Рязанский и Михайловский Марк оценил новый логотип Рязанской области. Фото: Рязанская епархия.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в эфире радиопрограммы «Образ» оценил новый логотип региона. Свое впечатление от творения дизайн-студии Артемия Лебедева владыка сформулировал кратко и лаконично.

«Никакой. Что можно было ожидать от человека, для которого вера, духовность – это все пустышки», - прокомментировал глава рязанской епархии.

Митрополит подчеркнул, что Рязань – это древний русский город со своими традициями и его символами могут быть купола Успенского собора или почитаемый людьми местный святой князь Олег Рязанский, который основал не один монастырь на рязанской земле.

Марк отметил, что лично для него новый логотип – это, прежде всего, разочарование и бесполезная работа.

«Деньги можно было бы потратить на то, чтобы лучше убрать наши улицы, купить какую-то новую технику, вместо этого – впустую потраченные деньги», - сказал владыка.

Кроме того, глава рязанской митрополии упомянул рязанского священника Дмитрия Фетисова и согласился с характеристикой, которую отец Дмитрий дал столичному дизайнеру.

О том, что студия Артемия Лебедева разработает бренд Рязанского региона, стало известно в конце декабря 2021 года. Областные власти не разорвали контракт с дизайнером даже после некрасивой истории с его высказываниями о мощах святых. Делом занялся Следственный комитет, а в адрес Лебедева резко высказался рязанский священник Дмитрий Фетисов.