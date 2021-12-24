Священник о дизайнере Лебедеве: Рязанское правительство заказало агентству этого духовного инвалида разработать логотип региона

Священник о дизайнере Лебедеве: Рязанское правительство заказало агентству этого духовного инвалида разработать логотип бренда региона. Хватит ли у них мужества разорвать контракт. Фото: Иван МАКЕЕВ

Священник рязанского Николо-Ямского храма, секретарь епархиального совета Рязанской митрополии Дмитрий Фетисов высказался о словах дизайнера Артемия Лебедева по поводу мощей святых.

«Артемий Лебедев – это приговор российской элиты. Публичный, известный человек должен соблюдать определенные рамки приличия, а не демонстрировать полную отрешенность от них, цитирует священника ИА «Инфоповод». - Мне сложно комментировать решение СК с юридической стороны, но если на подобные громкие высказывания никак не реагировать, то что тогда будет через десять-пятнадцать лет? В какой стране будут жить наши дети и внуки?»

По словам священнослужителя, речь идет в первую очередь об «элементарном уважении к людям». Не преминул батюшка напомнить и о том, что на днях региональные власти вместе со студией Артемия Лебедева разработали логотип бренда Рязанской области.

«Правительство Рязанской области заказало агентству этого духовного инвалида разработать логотип бренда региона, - продолжает отец Дмитрий. - Посмотрим теперь, насколько патриотичны рязанские чиновники. Найдут ли они в себе мужество и благородство разорвать контракт, или предпочтут не заметить, как оскорбляют память созидателей и молитвенников российского государства…»

Следственный комитет начал проверку после поста дизайнера Артемия Лебедева, в котором он матами раскритиковал отношение верующих к мощам святых (читать подробнее).

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